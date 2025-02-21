Yeni Mahalle’de bulunan Rıza Tanrıverdi Cemevi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Başkan Tutdere’nin yanı sıra kamu kurum yetkilileri, Alevi dedeleri, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

“Dayanışma ruhuyla şehri birlikte ayağa kaldıracağız”

Hızır Lokması etkinliğinde konuşan Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anarak şu ifadeleri kullandı:

“Depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün burada dayanışma ve kardeşlik ruhuyla bir araya geldik. Adıyaman, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir. Bu sofrada da kentin tüm renkleri yan yana. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, dayanışma içinde şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız.”

“Şehri yeniden inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz”

Deprem sonrası başlatılan çalışmalara da değinen Tutdere, belediye ekiplerinin altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında yoğun mesai harcadığını belirtti:

“Belediye olarak, altyapı çalışmalarından dolayı zaman zaman yaşanan mağduriyetlerin farkındayız. Ancak daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek için ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlamak için tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Birlik ve dayanışma içinde Adıyaman’ı yeniden inşa edeceğiz.”

Başkan Tutdere, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Hızır oruçlarının kabul olmasını diledi.

Kaynak : PHA