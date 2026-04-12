Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11 Nisan 2026'da saat 17.31'de meydana gelen depremin 4,8 büyüklüğünde ve yaklaşık 9,12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4,9 büyüklüğünde ve 5,4 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Sarsıntının ardından Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Öğüt'ten '6,5 büyüklüğüne kadar çıkabilir' uyarısı

Öğüt açıklamasında, Simav'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekerek, 'Depremin olduğu noktada 6,5 büyüklüğünde deprem olma ihtimali yüksek' ifadelerini kullandı.

Bölgede hareketlilik izleniyor

Uzmanların değerlendirmeleri sürerken, bölgede artçı sarsıntıların devam edip etmeyeceği yakından takip ediliyor.

Kaynak : PERRE