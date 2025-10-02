44 gemiden 21'i ele geçirildi, 19'unun akıbeti bilinmiyor

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye doğru yolculuğu, İsrail donanmasının sert müdahalesiyle kesintiye uğradı. Organizasyonun internet sitesinde paylaşılan son verilere göre, İsrail ordusu uluslararası sularda yardım taşıyan 44 gemiden 21'ine doğrudan müdahale ederek el koydu. Geri kalan 19 geminin de irtibatlarının tamamen kesildiği ve ele geçirilmiş olmalarının kuvvetle muhtemel olduğu bildirildi.

İsrail'in fiilen durdurduğu gemiler arasında Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy ve Jeannot III bulunuyor.

Durumu belirsiz olan ve ele geçirildiği tahmin edilen gemiler ise Adagio, Ahed Tamimi, Allakatalla, Amsterdam, Australe, Catalina, Estrella Y Manuel, Fair Lady, Inana, Mango, Maria Cristina, Meteque, MiaMia, Mikeno, Ohwayla, Paola I, Pavlos Fyssas, Selvaggia, Vangelis Pissias-Asser et Ayssel ve Wahoo olarak açıklandı.

Organizasyonun sözcüleri, gemilerin son sinyallerinin Gazze açıklarına 150 deniz mili mesafedeki uluslararası sularda kesildiğini ve İsrail'in bu bölgede 'yasadışı el koyma operasyonu' gerçekleştirdiğini belirtti.

Yüzlerce aktivist gözaltında: 37 Türk vatandaşının Aşdod'a götürüldüğü doğrulandı

Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Saif Abukeshek, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınanların sayısının hızla arttığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu doğrulanırken, aktivistlerin İsrail'in Aşdod Limanı'na götürüldüğü açıklandı.

Abukeshek, gözaltına alınanların uyruk dağılımına ilişkin ayrıntılı listeyi paylaştı. Buna göre gözaltına alınanlar arasında 30 İspanyol, 22 İtalyan, 25 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız ve çok sayıda farklı ülkeden aktivist yer alıyor.

Yetkililer, gözaltıların hiçbir yasal dayanağı olmadığını ve aktivistlerin tamamının uluslararası sularda insani yardım taşıyan sivil kişiler olduğunu vurguladı.

Açlık grevi başladı: 'Filistin halkıyla dayanışma için açız'

İsrail donanması tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan aktivistlerden bazıları, gözaltı koşullarını ve uluslararası hukuka aykırı muameleyi protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı. Yunanistan vatandaşı Takis Politis, gözaltı öncesi kaleme aldığı ve daha sonra kardeşi tarafından sosyal medyada paylaşılan mesajında, grevin hem Filistin halkıyla dayanışma hem de yasa dışı alıkoymalara karşı bir direniş anlamı taşıdığını belirtti.

Politis mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Bizim maruz kaldığımız gözaltı, Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz. Açlık grevimiz hem Filistin halkına destek olmak hem de bu yasa dışı müdahaleye karşı çıkmak içindir. Özgür kalana kadar grevimizi sürdüreceğiz.'

Politis ayrıca uluslararası topluma çağrıda bulunarak, 'Artık kimse yaşananları bilmediğini iddia edemez. İnsanlığın bugün tek görevi, Filistin halkına yönelik soykırımı durdurmaktır.' dedi.

Uluslararası Tepkiler: Art arda kınama açıklamaları

Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesi dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve çok sayıda ülke eylemi kınarken, uluslararası kamuoyu da aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM): BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insani yardım taşıyan sivil gemilere müdahalenin 'uluslararası hukuk ihlali' olduğunu belirterek, İsrail'den 'aktivistleri derhal serbest bırakmasını' istedi.

Avrupa Birliği (AB): AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'insani yardım misyonuna yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu' söyledi.

Uluslararası Af Örgütü: 'İnsani yardımı engellemek savaş suçudur' açıklamasında bulundu.

İspanya ve İtalya: Kendi vatandaşlarının da gözaltında bulunduğunu belirterek İsrail'den resmi açıklama talep etti.

Türkiye: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in eylemini 'deniz haydutluğu' olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi ve acilen konsolosluk erişimi talep etti.

Hukuki Değerlendirme: 'Uluslararası deniz hukukunun açık ihlali'

Uzmanlara göre, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesi hem Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne hem de Cenevre Sözleşmeleri'ne açıkça aykırı.

Deniz Hukuku açısından: Gemilerin uluslararası sularda seyir halindeyken müdahaleye uğraması, 'deniz haydutluğu' veya 'zorla el koyma' suçuna giriyor. Bu tür bir müdahale, yalnızca BM Güvenlik Konseyi kararıyla ya da korsanlık/insan kaçakçılığı gibi çok sınırlı durumlarda yapılabiliyor.

İnsancıl Hukuk açısından: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması, savaş hukuku kapsamında 'korunan faaliyet' olarak değerlendiriliyor. Bu faaliyetlere engel olmak, savaş suçu kapsamına girebilecek nitelikte.

Türkiye'den Tepkiler: 'Aktivistler derhal serbest bırakılmalı'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye vatandaşlarının da aralarında bulunduğu aktivistlerin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı. Bakanlık, 'İsrail'in uluslararası hukuka aykırı bu eylemine karşı diplomatik ve hukuki her adım atılacaktır' ifadelerini kullandı.

TBMM'deki siyasi partiler de ortak bir dille saldırıyı kınadı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti temsilcileri yaptıkları açıklamalarda 'İnsani yardım taşıyan gemilere yapılan müdahalenin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını' belirtti.

Aktivistlerin mesajı: 'Bizi durduramayacaklar'

Filonun sözcüleri, yaşanan tüm saldırılara ve gözaltılara rağmen mücadelenin devam edeceğini duyurdu. Açıklamada, 'Küresel Sumud Filosu yalnızca Filistin halkı için değil, insanlık onuru için yola çıktı. Bizi durdurabilirler ama bu mücadeleyi asla susturamayacaklar.' ifadeleri yer aldı.

Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda uğradığı saldırı, insani yardım misyonunun ötesine geçerek uluslararası hukukun geleceğini ve küresel vicdanı ilgilendiren bir krize dönüşmüş durumda. Aktivistlerin gözaltında başlattığı açlık grevi dünya kamuoyunun dikkatini yeniden Gazze'de yaşanan insani trajediye çekerken, gözler şimdi Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun atacağı adımlara çevrildi.

