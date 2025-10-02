Enflasyon hedefi yüzde 30'un altında

Yeni yasama yılı açılış konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, yıl sonu için yüzde 30'un altı hedefini paylaştı:

'Önceliğimiz halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Ağustos ayında son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Enflasyonu bu yıl sonunda yüzde 30'un altına, 2026 yılında ise yüzde 20'nin altına indirmeyi planlıyoruz.'

Erdoğan'ın bu sözleri, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı konusunda da referans olarak değerlendirildi.

İki senaryolu zam hesaplaması

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un Erdoğan'ın açıkladığı hedef enflasyon rakamlarına göre yaptığı hesaplamalara göre, Ocak 2025 maaş zammı için iki farklı senaryo öne çıkıyor:

Kaynak : PERRE