Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Merkez Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı 1'inci Kısım Yapım İşleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar, Sümerevler Mahallesi'nin Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile 17112 ve 17153. sokaklarında yoğunlaştı. Mahallede kanalizasyon ve yağmursuyu hatları yenilenirken, yeni ızgara ve baca imalatları da gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde yüzlerce metre uzunluğunda kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşendi, onlarca ızgara tamamlandı. 17153. Sokak'ta kanalizasyon ve yağmursuyu hatları devreye alınırken, aynı bölgede yeni ızgara ve bacaların inşası başlatıldı. 17112. Sokak'ta ise hem kanalizasyon hem de yağmursuyu için çift ana hat döşeme çalışmalarına geçildi.

'Mahallenin Altyapı Kapasitesi Güçlendirildi'

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sümerevler'de yürütülen çalışmaların afetlere karşı dirençli kent yapısını oluşturma yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Tutdere, 'Deprem riski yüksek bir bölgede bulunan Adıyaman'ımızda, afetlere karşı dirençli bir kent yapısı oluşturmak ve çevre sağlığını güvence altına almak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Yalnızca bugünün değil, geleceğin Adıyaman'ını da düşünerek attığımız bu stratejik adım sayesinde Sümerevler Mahallemizde yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenilendi, çevresel riskler önemli ölçüde azaltıldı ve mahallenin altyapı kapasitesi güçlendirildi. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek bu çalışmada emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE