Bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, Demirtaş'ın hukuki durumuna ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Anayasa'nın 90. maddesini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

'Anayasa'nın 90. maddesi usulüne uygun olarak kabul edilen uluslararası anlaşmalara uymayı zorunlu kılar. Bu madde ortadayken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir.'

2016'dan beri tutuklu

Selahattin Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor. Eski HDP Eş Genel Başkanı'nın serbest bırakılması yönündeki çağrılar, son dönemde yeniden gündeme gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl TBMM açılışında DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan süreç, PKK'nın silah bırakması tartışmalarına kadar uzanmış, bu süreçte Demirtaş'ın tahliye edilmesi konusu da sık sık gündeme gelmişti.

Yıldız: 'Genel af mümkün değil'

Programda kendisine yöneltilen 'Genel af çıkar mı?' sorusuna da yanıt veren Yıldız, Türkiye'de şu an için genel affın şartlarının bulunmadığını vurguladı.

'Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi, infaz düzenlemeleri ve eşitliğe yönelik adımlar atılması gerekir. Bu dönemde kesin adımların atılması gerekiyor.'

Avukatından 8 Ekim vurgusu

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman da AİHM'in verdiği son hak ihlali kararına işaret ederek, 8 Ekim 2025 tarihinin kritik olduğunu hatırlattı. Karaman, istinaf mahkemesinin dosyayı ivedilikle ele alarak tahliye kararı vermesi gerektiğini savundu.

'İstinaf Dairesinin dosyayı hemen incelemeye alarak Sayın Demirtaş ve arkadaşlarını hukukun gereği olarak tahliye etmesi gerekir. Ayrıca, Kobani tutuklularının serbest bırakılması hem hukuki gereklilik hem de barış ve kardeşlik sürecinin inandırıcılığı açısından zorunludur.'

Karaman, ayrıca hükümetin 8 Ekim'de sona erecek itiraz süresinde AİHM kararına itiraz etmemesinin anlamlı olacağını ifade etti.

'Kobani davası barış süreci açısından önemli'

Karaman, Kobani davasında tahliye kararının çıkmasının yalnızca bireysel bir hukuki süreç olmadığını, aynı zamanda olası bir çözüm sürecinin inandırıcılığı açısından da önemli olduğunu belirtti.

'Gerek yerel ve uluslararası hukukun gereği olarak, gerekse barış ve kardeşlik sürecinin inandırıcılığının pekişmesi açısından, İstinaf Dairesinin Kobani dosyasını ivedi şekilde inceleyerek tahliye kararı vereceği yönünde güçlü bir beklentimiz var.'

AİHM kararları ve iç hukuk tartışması yeniden gündemde

Yıldız'ın açıklamaları, AİHM kararlarının uygulanmasına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Anayasa'nın 90. maddesi, usulüne uygun olarak yürürlüğe giren uluslararası anlaşmaların iç hukukun üzerinde olduğunu düzenliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş hakkında daha önce verdiği 'hak ihlali' kararının uygulanması gerektiğine ilişkin çağrılar, hem iç hukukta hem de siyaset sahnesinde yeniden tartışılmaya başlanmış durumda.

