Adıyaman'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda örgüt üyesi oldukları değerlendirilen iki kişiyi yakaladı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı oldukları belirlenen şahısların yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.A.A.H. ve R.N.M.M. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlara da el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, kent genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Güvenlik kaynakları, terör örgütü DAEŞ'in kentteki yapılanmasına yönelik istihbarat çalışmalarının devam ettiğini ve operasyonların süreceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE