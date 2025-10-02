Şeriban ÖZÇAKMAK - Besni'de Kızılin Merinos İskelesi açılışı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. Açılışın ardından, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kürek Takımı sporcuları, antrenörler Uğur Sever ve Emre Dursun gözetiminde mini bir gösteri sergiledi. Sporcularımızın performansı, törene katılan davetlilerden büyük beğeni topladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü yaptığı açıklamada, 'Eğitim Bayramı, gençlerimizin hem akademik hem de sportif alanlarda gelişimini desteklemek ve onlara daha güçlü bir gelecek hazırlamak açısından çok kıymetli bir gündür. Bugün burada gençlerimizin kürek sporunda sergilediği performans, bu anlamlı bayramın ruhuna yakışır bir örnektir. Sporun ve eğitimin iç içe olduğu nice güzel günlerde gençlerimizle buluşmayı diliyorum' dedi.

Kaynak : PERRE