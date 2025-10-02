Okul Başarısında Ailelerin Önemine Değinildi

Eğitim seminerinde, velilere 'Okul Başarısında Ailenin Rolü ve Okula Uyum Süreçlerini Desteklemek' konularında önemli bilgiler verildi. Sosyologlar, öğrencilerin okul başarısının sadece öğretmenlerin değil, ailelerin de desteğiyle şekillendiğini vurgulayarak, ailelerin öğrenci gelişimindeki etkisinin altını çizdi.

İlk Kez Okula Adım Atacak Öğrenciler İçin Okula Uyum Süreci Önerileri Verildi

Seminerlerin bir diğer önemli konusu ise ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek oldu. Sosyologlar, okula yeni başlayan çocukların, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okul kurallarını öğrenmeye başlamalarının, başarılı bir uyum sürecinin ilk adımlarından biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, öğrencilerin sorumluluk almaya başlamalarının, özgüvenlerini artıracağını ifade etti.

Seminerlerin sonunda, veliler ve öğrencilerle karşılıklı soru-cevap oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda katılımcılar, seminerde öğrendikleri bilgileri daha da pekiştirme fırsatı buldular ve karşılıklı etkileşimle, eğitimlerin daha etkili hale gelmesi sağlandı.

Kaynak : PERRE