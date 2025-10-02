Şeriban ÖZÇAKMAK - AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan baskın ve saldırıya sert sözlerle tepki gösterdi.

Kurt, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Tek amacı Gazze'ye insani yardım ulaştırmak, Filistin halkının yaşadığı açlık ve soykırıma dikkat çekerek ambargoyu aşmak olan Sumud Filosunu bekleyen masum Filistin Halkının ve Sumud Filosunun yanındayız.

'Bu Saldırı, Devletlerin Kuvvet Kullanma Sınırlarını Alçakça Aşan Bir Saldırıdır'

Silahsız ve yalnızca insani yardım taşıyan bu filoya uluslararası sularda yapılan zorbalık, şiddet ve saldırı hiçbir gerekçeyle açıklanamaz. Bu alçak saldırı; insan hayatını hiçe sayan, hukuku ayaklar altına alan ve devletlerin kuvvet kullanma sınırlarını alçakça aşan bir saldırıdır.

'İnsanlığın Değerlerine ve Vicdanına Yapılmış Bir Saldırıdır'

İnsani yardıma dahi tahammül gösteremeyen bu anlayış, insanlığın ortak vicdanına vurulmuş ağır bir darbedir. Uluslararası hukukun, insancıl hukukun ve temel insan haklarının bu denli açık ihlali, saldırıyı gerçekleştiren katil siyonist İsrail'in çok ciddi bir şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde cezalandırılmasını gerektirmektedir. Tarih ve hukuk önünde bu alçak saldırı, yalnızca Sumud Filosuna değil, insanlığın değerlerine ve vicdanına yapılmış bir saldırıdır.

Tüm dünyanın canlı yayında şahit olduğu bu vahşeti en ağır şekilde kınıyor, masumların yanında olduğumuzu ve bu hukuk tanımazlığın asla cezasız kalmayacağını haykırıyoruz.'

