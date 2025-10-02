Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman ili Kahta İlçesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonda, kasten öldürme suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D. isimli aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
