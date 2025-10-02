Şeriban ÖZÇAKMAK - Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Dr. Öğr. Gör. Halil İbrahim Gün, obezitenin yalnızca fazla kilodan ibaret olmadığını, metabolik ve hormonal açıdan ciddi sağlık risklerine neden olduğunu açıkladı.

Obezitenin birçok sağlık sorununa neden olabildiğini aktaran Gün, 'Çocukluk çağı obezitesi; kolesterol yüksekliği, insülin direnci, diyabet gibi metabolik sorunların yanı sıra erken ergenlik gibi hormonal değişikliklere de sebep olabilir. Ayrıca eklem ağrıları, kemik eğrilikleri ve yüksek tansiyon gibi sorunlar da sıkça görülür' dedi.

'Obezite ile mücadelede, ilaç tedavisinden önce düzenli egzersiz en temel yaklaşımdır'

Obezite konusunda aileleri uyaran Gün, 'Obeziteyle mücadelede en etkili yöntemin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak ve çocukları günlük hareketli yaşama teşvik etmektir. Bunu düzenli egzersizle desteklemek, çoğu zaman ilaç tedavisinden önce gelen en temel yaklaşımdır' dedi.

'Çocuklara erken yaşta sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmalı'

Dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Gün, 'Çocuklarımızın beslenmesini erken yaşta sağlıklı hâle getirmek ve hareketliliği artırmak, sadece onların değil, sağlıklı bir toplumun da temelini oluşturur. Aileler, çocuklarını küçük yaşlardan itibaren dengeli beslenmeye ve aktif yaşamaya teşvik ederek, gelecekteki sağlık sorunlarının önüne geçebilirler.'

Kaynak : PERRE