Bayram, millî, dinî veya özel olarak önemi olan ve kutlanan gün veya günlerdir. ..

Küslerin barıştığı, sevginin, barışın , paylaşmanın, hoşgörünün egemen olduğu günlerdir. Ne yazık ki, sistemin insanı sarıp sarmalayan sorunları, Depremde yaşadıklarımız, kaybettiğimiz canlar bayram sevincini kedere, neşeyi onulmaz acılara dönüştürebiliyor.

Neleri kurban etmedik ki,

Her şeyden önce insanlığı kurban ettik!...

Ülkemizde hergün yaşanan kadın cinayetleri, okuyamayan kız çocuklarını cehalete kurban ettik,

İki üniversite bitiren ama iş bulamayan gençleri kurban ettik!...

Ormanları yaktık, doğayı yok ettik.

Dereleri heslere kurban ettik!

Evet, Kurban Bayramı.

Bir kg et alamayan vatandaş varken, dini vecibesini yerine getirip kurban almaya gücü yeter mi? ( Tuzu kurulara demiyorum)

Eskiye nasıl da özlem duyuyorum. Evlerimizin depremden yıkılmadığı, yapıların küçük fakat sağlam olduğu, ailece birarada, aynı tabakta yemek yediğimiz günleri, komşunun komşuya samimiyetini, çıkarsız sevgileri, sağlam dostlukları kurban ettik. Yüzü gülen esnafı, Tarlada emeğinin karşılığını alan Çiftçiyi, Emekli maaşıyla bir ev satın alabilen memurun gülen yüzünü anımsıyorum.

Ev demişken kira fiyatları ne kadar yüksek, insanlar buna rağmen kiralık ev bulamıyor.

Şimdi mutlu mu insanlar?...

Bu yıl genel olarak; küçükbaş hayvan fiyatları 6 ila 10 bin lira arasında, büyükbaş kurbanlıklar ise 100 bin lira seviyelerinde.

Bir diğer deyişle, bir küçükbaş kurban, asgari ücretlinin 1 aylık maaşına; büyükbaş bir kurban ise neredeyse 1 yıllık gelirine denk geliyor.

Bugün emeklilerimize verilen 2 bin liralık bayram ikramiyesiyle ise ancak 4 kilo et alınabilir!

Kasaplık hayvan italatı et fiyatını düşürür diyen Sn. Bakan ne düşünüyor acaba?...

Bugünkü şartlarda değil asgari ücretli ve emekli vatandaşlarımız, kamu işçileri ve memurlar için bile kurbanlık alabilmek epey zorlaşmıştır.

Kurban Bayramı'nda emeklilere 15 Bin TL ikramiye mi dediniz? Üzgünüm O şansı kaybettik!...

Kurban kesmek isteyip de kesememek!... Halkımız hiç bu kadar sefalet içinde kalmamıştı.

Ben bu ayı nasıl geçireceğim ya da eletrik, doğalgaz faturamı nasıl ödeyeceğim diyen insanların tedirginliği yoktu. Çocuklar bayramlarda güvenle kapıları çalıp şeker topluyordu. Şimdi çocukların oynadığı parklar bile bomboş.

Şeker tadında bayramlardı.

Siyaset böylesine ayrıştırmamıştı bizi. Farklı siyasi görüşlerimiz de olsa aynı masada konuşabiliyorduk, birbirimizi kibarca eleştirebiliyorduk.

Temiz siyaseti kirli siyasete kurban ettik!...

Şair diyor ya, " Herşeyin hükmü biter,insanlık baki kalır"

İnsanlığı kurban etmeyelim!...

Bu Kurban Bayramı tüm insanlık için kan, savaş, göç, ölüm, sömürü, hastalık, fakirlik ve eğitimsizlik kapanında geçen son bayram olsun. Bayram günü, en güzel anlarımızın sevdiklerimiz ile paylaşıldığı nice bayramlar umudu ile;

Kurban Bayramınızı kutluyor, bayramın barışı, dostluğu, sevgiyi büyütmeyi, Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşma bilincini artırmayı diliyorum. 27.06. 2023

Fatma Ulubey