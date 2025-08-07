Yeni oluşumda milliyetçilik merkezde yer alacak

Kulis bilgilerine göre, söz konusu yeni parti projesi, milliyetçi, devletçi ve güvenlik odaklı politikaları merkeze alan bir siyasi duruşla kamuoyunun karşısına çıkmayı planlıyor. Geniş tabanlı bir seçmen desteği hedefleyen girişimin, hem İYİ Parti'nin merkez sağa yakın geleneksel milliyetçi çizgisini hem de Zafer Partisi’nin göç ve güvenlik politikaları konusundaki sert tavrını ortak bir çatı altında birleştirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.



Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi iddiası

Kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri ise, yeni oluşumun Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif etmeye hazırlandığı yönündeki iddialar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Yavaş’ın, toplumdaki güvenilir ve birleştirici imajı nedeniyle yeni ittifak tarafından ideal aday olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Her iki partiden bazı kurmayların, Yavaş'ın isminin kamuoyunda yüksek bir karşılık bulduğunu ve bu nedenle teklifin güçlü bir zemin üzerinde yükselebileceğini düşündüğü dile getiriliyor.



Anketler Yavaş’ı öne çıkarıyor

ASAL Araştırma’nın Temmuz 2025 tarihli son kamuoyu araştırması, olası bir ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu üzerinden dikkat çekici veriler ortaya koymuştu. 1.985 kişiyle yapılan araştırmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı rakipler karşısındaki oy oranları ölçüldü. Araştırmaya göre, Erdoğan’ın karşısında en güçlü isimlerden biri olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öne çıktı. Yavaş’ın, özellikle kararsız seçmen ve merkez sağ seçmen üzerinde etkili bir profile sahip olduğu gözlemlendi.



Turhan Çömez’den 'ittifak' mesajı

İddiaları güçlendiren bir açıklama da İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez’den geldi. Gazeteci Şule Aydın’ın "İYİ Parti milliyetçilerle bütünleşecek mi? Zafer Partisiyle?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Çömez, “Bütünleşik ittifakın tesis edilmesi, ortak zeminin büyütülmesi ve ortak vizyon ve hayalle yola devam edilmesi hepimizin sorumluluğu” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iki parti arasında kurumsal düzeyde olmasa da stratejik işbirliğine sıcak bakıldığının bir göstergesi olarak yorumlandı.



Özdağ'dan CHP'ye uyarı

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmede, “AKP'nin masasındaki ankette bizim oyumuz yüzde 6, İYİ Parti’de 8’ler civarında. Komisyona girerseniz sizinle ittifak yapmayız” ifadelerini kullandığı iddia edildi. Özdağ’ın bu sözlerinin, muhalefet içinde yeni şekillenecek güç dengeleri açısından da belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.



Yeni parti mi, yeni ittifak mı?

Söz konusu temasların bir parti kurma mı yoksa yeni bir seçim ittifakı mı doğuracağı netleşmiş değil. Ancak her iki partinin kamuoyuna mesaj verme biçimi, Meclis aritmetiğinden bağımsız bir siyasi odak oluşturma niyetini gösteriyor. Sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi ve resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.

