DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Silopi Belediyesi'nin halkçı ve kolektif bir yönetim anlayışıyla yürütülmeye çalışıldığı vurgulandı. Açıklamada, Ormanlı'nın bu anlayışa uymadığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:



“Silopi Belediyesini kolektif yönetim anlayışıyla yönetmek ve halklar lehine çalışmalar ortaya koymak en büyük çabamız ve uğraşımız olmuştur. Tüm bu iyi niyetli çabalarımıza rağmen, Jiyan Ormanlı’dan aynı samimiyeti ve çabayı göremediğimiz için Ormanlı, 'kesin ihraç' istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Disiplin Kurulu, yürüttüğü sürecin ardından 6 Ağustos 2025 tarihinde Ormanlı'nın partimizden ihraç edilmesine karar vermiştir.”



Parti yetkilileri, disiplin sürecinin tamamlandığını ve kararın 6 Ağustos 2025 tarihi itibariyle kesinleştiğini duyurdu.



Görevden de Ayrılması Talep Edildi

DEM Parti, ihraç kararının ardından Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’nın görevini de bırakması gerektiğini ifade etti. Yerel Yönetimler Kurulu açıklamasında, “Bizlerin ve Silopi halkının Jiyan Ormanlı'dan beklentisi ve isteği nettir. Ormanlı, bulunduğu makamdan istifa etmelidir” denilerek kamuoyuna çağrıda bulunuldu.



Bu açıklama, partinin yerel yönetimlerde uyguladığı kolektif işleyiş modeline bağlılığının bir göstergesi olarak değerlendirilirken, aynı zamanda görevle partililik ilişkisinin siyasi sorumlulukla birlikte düşünülmesi gerektiği yönündeki parti yaklaşımı da yeniden gündeme geldi.



2024 Yerel Seçimlerinde Yüzde 63 Oy Almıştı

Jiyan Ormanlı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde DEM Parti adayı olarak Silopi’de yüzde 62,91 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti. Görev süresi henüz bir buçuk yılı bile bulmadan yaşanan bu gelişme, kamuoyunda DEM Parti’nin yerel yönetimlere bakışını ve iç işleyişini tartışmaya açtı.



Parti kaynakları, Ormanlı’nın görev süresince bazı kararlarında örgütlü karar alma süreçlerine dahil olmaktan kaçındığını ve parti ilkeleriyle uyumsuz davranışlar sergilediğini öne sürerken, Ormanlı cephesinden şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



Kolektif Yönetim Vurgusu Ön Planda

DEM Parti, yerel yönetimlerde kolektif karar alma süreçleri, halk meclisleri ve katılımcı belediyecilik anlayışını temel ilke olarak benimseyen bir çizgide hareket ettiğini sıkça vurguluyor. Bu çerçevede, görevdeki belediye başkanlarının da bireysel değil, kurumsal ve katılımcı bir yönetim modeliyle hareket etmesi bekleniyor.



Silopi Belediyesi’nde yaşanan son gelişme, partinin bu ilkeleri uygulama konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken, diğer yerel yönetimlerdeki işleyişin de kamuoyu tarafından daha dikkatle izlenmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA