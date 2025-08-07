Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile tüm vatandaşlara hitaben gönderdiği mektuplarda, “Terörsüz Türkiye” hedefini vurguladı. İstiklal ve istikbalin tehlikeye atılmayacağını belirten Erdoğan, “Pazarlık, taviz ve gizli girişimlere asla yer verilmeyecek” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle ilgili olarak şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile tüm vatandaşlara mektup gönderdi.

Mektubunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ulusal güvenliğin teminatı olduğunu ve terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

ŞEHİT VE GAZİLERE VEFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda şehitleri rahmetle, gazileri şükranla anarak, “Şüheda yurdu topraklarımız, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün ezanlarımız yankılanıyor, ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur içinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir,” dedi. Onların emanetlerine sahip çıkmanın devletin en temel görevi olduğunu vurguladı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE BÖLGE HEDEFİ”

Göreve geldikleri günden bu yana terörün her türlüsüyle etkin mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, binlerce şehidin ve gazinin mukaddes değerler uğruna mücadele verdiğini ifade etti.

“Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle yarım asırlık bir musibetten kurtulma çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Erdoğan, “Bu süreçte pazarlığa, tavize veya gizli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizi üzecek hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bir Türkiye ve bölge hedefiyle kardeşlik bağlarını güçlendireceklerini, nifak tohumlarını ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Tüm vatandaşlara hitaben yazdığı mektupta ise Erdoğan, son 23 yılda demokrasiyi güçlendirdiklerini, vesayet odaklarını bertaraf ettiklerini ve milli iradeyi egemen kıldıklarını vurguladı.

Terörle mücadelede kararlı adımlar attıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecinde fitne duvarlarını yıkıyor, kardeşliğimize kurulan tuzakları bozuyoruz. Her adımı stratejik bir akılla ve hassasiyetle hesap ediyoruz. İstiklal ve istikbalimizi tehlikeye atacak hiçbir adıma izin vermedik, vermeyeceğiz” dedi.