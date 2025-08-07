DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları ve güncel siyasi gelişmeleri değerlendiren Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Doğan’ın konuşmasında hem yeni kurulan Meclis komisyonu hem de cezaevindeki hasta tutuklular konusu öne çıktı.



Celal Fırat İçin Alevi Temsiliyeti Vurgusu

İYİ Parti’nin komisyonda yer almama kararı üzerine oluşan boşluk hakkında değerlendirmede bulunan Doğan, söz konusu boş üyeliklerin üç parti arasında paylaşılması halinde kendi adaylarının Celal Fırat olacağını ifade etti:



“Tabii ki buna komisyon karar verecek, yarın yapacağı toplantıda ancak böyle bir ihtimal belirdi. Dolayısıyla eğer oradan boşalan üye sayısı diyelim üç siyasi parti arasında üleştirilirse biz DEM Parti İstanbul Milletvekilimiz Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu üyesi Celal Fırat'ı önereceğiz.”



Doğan, komisyonda bir Alevi temsiliyetinin de bulunmasının önemli olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:



“Biliyorsunuz biz çoğulculuk ilkesini önemsiyoruz ancak yalnızca önemsemiyoruz. Bunu aynı zamanda hayata da geçiriyoruz ve eşit yurttaşlık hakkı herkes için diyoruz. O yüzden de bir Alevi temsiliyetinin de orada bulunması önemli.”



'Hasta Tutukluların Durumu Ne Olacak?'

Doğan, Türk Tabipleri Birliği’nin Ayşe Barım hakkında hazırladığı 'hapiste kalamaz' raporunu hatırlatarak, hasta tutuklularla ilgili sorunu yeniden gündeme taşıdı:



“Kaçıncı raporu bu? Ani ölüm riski var. Yani bu ülkedeki hasta tutukluların meselesi ne olacak? Bu da bizim Merkez Yürütme Kurulumuzun en önemli başlıklarından biriydi.”



Aynı çerçevede Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın durumuna da değinen Doğan, “Daha ne kadar sürdürülecek bu eziyet ve niye sürdürülüyor, hangi hukuka göre yapılıyor?” sorusunu yöneltti.



'Kritik Bir Kavşağa Geldik'

Mecliste kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 5 Ağustos’taki ilk toplantısının önemli bir eşik olduğunu vurgulayan Doğan, bu çalışmanın ciddiyet ve kapsayıcılık içinde yürütülmesi gerektiğini söyledi:



“Çok önemli bir kavşağa geldiğimizi düşünüyoruz. Kritik bir kavşak bu. Daha önce de bir eşikte olduğumuzu söylemiştik. O yüzden ciddiyet, çaba, gayret, bu konuda yapılacak çalışmaların yapıcı olması, toplumun farklı kesimlerini kapsaması, toplumsal hassasiyetleri layıkıyla anlaması, değerlendirmesi, sorunların kök nedenlerine yaklaşımı, tüm bunların kıymetli olduğunu söyledik.”



'Komisyon Tek Başına Çözemez'

Ayşegül Doğan, komisyona yüklenen beklentilerin sınırlı tutulması gerektiğini belirtti:



“Bütün sorunları TBMM'de kurulan bir komisyonun tek başına çözmesini beklemek haksızlık olur. Hepimizin birlikte yan yana gelerek ortak mücadelesiyle yapılabilecek şeyler var. Komisyona yapıcı yaklaşan tüm siyasi partilerin çabası çok değerli.”



DEM Parti'nin, komisyonun yol haritasının ortaklaşa belirlenmesini ve tüm görüşlerin ifade edilebilmesini önemsediğini vurgulayan Doğan, “Bu komisyonun daha eşit, daha demokratik, daha adil bir kardeşlik hukukunun tesisi açısından yapıcı bir rol üstlenmesini istiyoruz” dedi.



'Yeni Dönemin Kurucu Siyaseti Tartışılmalı'

Komisyonun başarısının, çatışmalı sürecin sonlandırılmasının ötesine geçerek sorunların kök nedenlerine inmesine bağlı olduğunu kaydeden Doğan, şöyle konuştu:



“Komisyondan beklentimiz, bu adımın gereği olan yasal düzenlemelerin gerçekleşebilmesi için çalışmalar yürütülmesi, toplumsal dayanışmanın hayat bulması ve demokratikleşmenin sağlanmasıdır. Tam da bu eşiğin kalbindeyken barışmanın yaratacağı olanaklara ve bunları gölgeleme riski taşıyan tehditlere odaklanılmalı.”



Yeni dönemin ancak “karşılıklı değişim ve dönüşüm süreci” ile inşa edilebileceğini belirten Doğan, “Bu süreci ancak güçlü muhalefet, güçlü yan yana gelişler ve ortak mücadele sağlayabilir” dedi.

Kaynak : PHA