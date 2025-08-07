Ekonomide Alarm Zilleri Çalıyor

Sıkı para politikaları, artan maliyetler ve yüksek faiz oranlarının piyasalarda durgunluk yarattığını vurgulayan Alsan, “Finansman krizi çözülmezse bu gidişle üretim durur, istihdam kaybı artar ve büyüme daha da yavaşlar” dedi. Ekonomik güvenin sarsıldığını belirten Alsan, mevcut politikaların üretim yapan işletmeleri ciddi biçimde zorladığını söyledi.



KOBİ’ler Nefes Alamıyor

Alsan, açıklamasında özellikle KOBİ’lerin karşı karşıya kaldığı kredi erişim sorunlarını gündeme taşıdı:

“Kısa vadeli, düşük tutarlı krediler piyasaların ihtiyacını karşılamıyor. Yüksek faizler nedeniyle işletmeler borçlanamıyor. Birçok işletme, nakit ihtiyacını karşılayabilmek için elindeki gayrimenkul veya araçları değerinin altında satmak zorunda kalıyor. Bu durum ciddi bir sermaye erozyonuna yol açıyor.”



Çözüm Önerileri Beş Başlıkta Toplandı

Adıyaman İl Başkanı Alsan, finansman krizine karşı alınması gereken önlemleri beş temel başlık altında sıraladı:



KOBİ’lere uzun vadeli ve düşük faizli krediler sağlanmalı.



Şirket tahvillerine vergi teşvikleri getirilmeli.



Dijital finans çözümleri ve ödeme sistemleri desteklenmeli.



Vergi adaletine dayalı reformlar yapılmalı, enflasyon muhasebesi uygulanmalı.



Yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına öncelik verilmelidir.



Ekonomik Güven Yeniden Tesis Edilebilir

“Doğru adımlar atılırsa ekonomik güven yeniden sağlanabilir” diyen Alsan, üretim ve istihdamın canlandırılmasının ancak reel sektörün güçlü şekilde desteklenmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

