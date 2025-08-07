Hallaç: 'Halkımıza hizmet için gece gündüz çalışıyoruz'

Perre Haber Ajansı'nda gerçekleşen ziyarette Başkan Hallaç ve Karaaslan’ı, ajansın temsilcisi gazeteci Abdurrahman Akçal ile Kültür Sanat Haberleri Editörü Murat Kayış karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Kahta Belediyesi’nin mevcut hizmetleri, yürütülen projeler ve gelecek dönem planları ele alındı.



Kahta ilçesinin altyapıdan ulaşıma, sosyal belediyecilikten çevre düzenlemesine kadar birçok alanda yenilik ve iyileştirme projeleriyle buluştuğunu belirten Başkan Hallaç, “Vatandaşlarımızın bizden beklentisi yüksek. Bu beklentileri karşılamak için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sahadayız, planlı ve kararlı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.



Röportaj için ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelinecek

Ziyaret sırasında gazeteciler Akçal ve Kayış’ın sorularını da yanıtlayan Hallaç, özellikle deprem sonrası yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları, Kahta’daki yeni sosyal alan projeleri ve gençlere yönelik faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Perre temsilcileri, Başkan Hallaç’ın makamında gerçekleştirilecek kapsamlı bir röportaj için de önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme sözü aldı.



Perre Haber Ajansı'ndan teşekkür

Perre Haber Ajansı yetkilileri, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve Başkan Yardımcısı Aşkın Karaaslan’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, belediyenin çalışmalarını kamuoyuna aktarmaya devam edeceklerini belirtti.



Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak : PHA