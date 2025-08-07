Vali Varol Başkanlığında Değerlendirme Toplantısı

Adıyaman Valiliği’nde düzenlenen değerlendirme toplantısına, Vali Dr. Osman Varol başkanlık etti. Toplantıya, Vali Yardımcıları ile il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.



Kalıcı Konutlar Açıldı, Geçici Barınma Süreci Sona Eriyor

Toplantıda, deprem sonrası yaraların sarılması adına geçici olarak kurulan konteyner ve prefabrik kentlerin, kalıcı konutların teslim süreciyle birlikte kaldırılmaya başlanacağı vurgulandı.



Kamu kurumlarında görev yapan ve konteyner kentlerde kalan personelin, kalıcı konutların hizmete girmesiyle birlikte bu alanlardan tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.



Kamu Personeli 1 Eylül'e Kadar Tahliye Edilecek

Toplantıda alınan karara göre, kamu personelinin konteyner ve prefabrik barınma alanlarından tahliyesi için son tarih 1 Eylül 2025 olarak belirlendi. Bu kapsamda, kamu personelinin barınma durumlarının planlanması ve tahliye sürecinin koordinasyonu amacıyla kurumlar arasında gerekli eşgüdümün sağlanması hedefleniyor.



“Vatandaşlarımızın Yanında Olmayı Sürdüreceğiz”

Toplantıda konuşan Vali Dr. Osman Varol, deprem sonrası yapılan tüm planlamalarda önceliğin vatandaşların ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Varol, kalıcı konutların hızlıca tamamlanması ve kamu hizmetlerinin aksamadan sürmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.



Adıyaman Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Halkımızın huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edilecektir” denildi.

Kaynak : PHA