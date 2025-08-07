Besni'de yakalandı, adli makamlarca tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, firari hükümlü Ö.S. 6 Ağustos 2025 tarihinde Besni ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Jandarma: 'halkımızın huzuru için kararlılıkla çalışıyoruz'

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:



“Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.”



Uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını sürdüren güvenlik güçleri, vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde benzer operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Kaynak : PHA