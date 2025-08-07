Vatandaşlara 'en beğendiğiniz milletvekili kim?' diye soruldu

ALF Araştırma tarafından 8-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan ankette katılımcılara “En beğendiğiniz iktidar milletvekilleri kimlerdir?” sorusu yöneltildi. Seçmenlerin birden fazla isim belirtebildiği araştırmada, iletişim başarısı, yerel görünürlük ve siyasal performans gibi kriterlerin etkili olduğu belirtildi.



Resul Kurt yedinci sırada yer aldı

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, %11,4 oranla listenin 7’nci sırasında yer aldı. AK Parti’nin en yüksek oy aldığı illerden biri olan Adıyaman’da uzun yıllardır ekonomi, istihdam, sosyal politikalar ve deprem sonrası kalkınma konularında yürüttüğü çalışmalarıyla öne çıkan Kurt, daha önceki benzer araştırmalarda da üst sıralarda yer almıştı.



İlk 10’da kimler var?

Vatandaş memnuniyetine göre sıralanan ilk 10 isim şöyle:



Kürşad Zorlu (Ankara) – %15,1



Ömer Çelik (Ankara) – %14,2



Hüseyin Yayman (Hatay) – %13,9



Mustafa Şen (Trabzon) – %13,4



Mustafa Varank (Bursa) – %12,6



Çiğdem Karaaslan (Samsun) – %12,1



Resul Kurt (Adıyaman) – %11,4



Ceyda Bölünmez Çankırı (İzmir) – %11,2



Osman Gökçek (Ankara) – %11,2



Sadettin Hülagü (Kocaeli) – %11,1



Resul Kurt’tan teşekkür mesajı

Araştırma sonuçlarının kamuoyuna yansımasının ardından Resul Kurt’un sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptığı öğrenildi:



"Bu memnuniyet, bizim için büyük bir sorumluluk. Adıyaman’ımız ve ülkemiz için daha çok çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum."



ALF Araştırma: “Seçmen algısında sadakat kadar yerel görünürlük de etkili”



Araştırma şirketi tarafından yapılan değerlendirmede, son dönemde milletvekillerinin sadece meclis performansıyla değil; sahadaki varlıkları, sosyal medya kullanımı, yerel medya görünürlüğü ve çözüm odaklı yaklaşımlarının seçmen nezdindeki memnuniyet düzeyini belirlemede etkili olduğu vurgulandı.

Kaynak : PHA