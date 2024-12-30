Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarını ilgilendiren önemli bir değişikliği duyurdu. 2025 itibarıyla öğretmen atamalarında KPSS kaldırılarak, Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulanacak. Yeni sistemin ilk sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak.

Tekin, AGS sonuçlarının Milli Eğitim Akademisi’ne giriş süreci için temel oluşturacağını belirtti. Akademide eğitim alan öğretmen adayları, mezuniyetlerinin ardından istihdam edilecek.

AGS ve KPSS Arasındaki Farklar

Bakan Tekin, yeni sınav sisteminin detaylarına değinerek, AGS’nin KPSS’den önemli farklarını şu sözlerle ifade etti:

“Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programları, Akademi Giriş Sınavı’nın bir parçası hâline getirdik. Yani klasik testlerin dışında, öğretmen adaylarının alan bilgisi ve pedagojik yeterlilikleri de sınav sürecine dahil edildi. Bu yenilik, öğretmenlik mesleğine yönelik daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını sağlayacak.”

2024 KPSS’ye Giren Adaylar için Mevcut Prosedür Devam Ediyor

Bakan Tekin, 2024 KPSS’ye giren öğretmen adaylarının mevcut atama prosedürü çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti. Yeni sistem henüz devreye girmediği için bu adayların atamalarının KPSS sonuçlarına göre yapılacağını söyledi.

Tekin, 2024 yılı için belirlenen kadro dağılımlarının açıklanacağını ve bu süreçte bütçe imkanları çerçevesinde atamaların gerçekleştirileceğini ifade etti.

Mülakat Tartışmalarına Cevap

Mülakat uygulamasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Bakan Tekin, şu açıklamayı yaptı:

“60 bin aday sınava girdi. Yaklaşık 1.000 kişinin sıralaması, mülakat performanslarına bağlı olarak değişti. Ancak bu değişiklik, büyük sıçramalar değil. Örneğin, 160. sırada olan biri, 180. sıraya düşmüş olabilir. Mülakatsız atama yapılacaksa, o zaman mülakatı neden gerçekleştirdik? Eleştirilerin çoğu gereksiz ve sürecin doğasını anlamayan bir yaklaşımı yansıtıyor.”

Kaynak : PHA