"Cinsel İçerikli Videolar ve Organizasyon Tespiti"

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videoların paylaşıldığını tespit etti. Yapılan incelemede, videoların 4 suç kaydı bulunan T.T. ile 2 suç kaydı olan L.S. tarafından yayınlandığı belirlendi. Şüphelilerin, Kadıköy’de bir kafede yılbaşı öncesi bir parti organize ettiği de tespit edildi.

"Polis Baskını ve Ele Geçirilen Malzemeler"

Polis ekipleri, partinin düzenleneceği adrese baskın yaptı. Operasyonda; 2 kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, 1 BDSM tahtası (boyunduruk), 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 maske, 2 vücut aksesuarı ve 1 tasma gibi malzemeler ele geçirildi.

"Gözaltılar ve Tutuklama"

Operasyonda, organizatörler T.T. ve L.S. dahil 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 kişi “müşteri” sıfatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Organizasyonu düzenleyen L.S. ve T.T. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"Polisten Uyarı"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür yasa dışı organizasyonların takip edildiğini ve toplum düzenini bozacak faaliyetlere karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak : PHA