KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de yapılacak. KPSS Lisans ve Alan bilgisi başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.

KPSS Sınav Takvimi 2026

KPSS 2026 takvimi belli oldu. Lisans düzeyi adaylar için KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi sınavının 1. günü 12 Eylül 2026, 2. günü ise 13 Eylül 2026'da uygulanacak. Ön lisans adayları için KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026, ortaöğretim adayları için KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

Kaynak : PERRE