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Köklü geçmişi, zengin tarihi ve tabiat harikası güzellikleri ile Adeta açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman’da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Kommagene Fotosafari Paydaş Analizi Toplantısı Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, tarihi süreç içerisinde sayısız medeniyetlere ev sahipliği yaparak bu medeniyetlerin izlerini taşıyan kadim şehrimizin tanıtımının daha etkin bir şekilde yapılmasıyla ilgili hususlar değerlendirilirken ileriki süreçte Adıyaman’da yapılması planlanan 1. Uluslararası Kommagene Fotosafari etkinliğiyle ilgili görüş ve öneriler istişare edildi.

Proje ile ilgili bir açıklama yapan Vali Dr. Varol, “1. Uluslararası Kommagene Fotosafari projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarının iştirak ve destekleriyle ulusal ve uluslararası çapta eser üreten fotoğraf sanatçılarını Adıyaman’da ağırlanmasını planlıyoruz. Böylece zengin bir tarih ve turizm potansiyeline sahip Adıyaman’da fotoğraf sanatının estetik yönü ve gücünü kullanarak ilimizi ve ülkemizi dünya çapında farklı ve özgün yanlarıyla tanıtmak, güçlü turizm potansiyelini harekete geçirmeyi amaçlıyoruz ”dedi.

Kaynak : PHA