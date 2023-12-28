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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kayboldu. Yoğun siste seyretmeye çalışan 22 araç zincirleme kaza yaparken, zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Elbistan-Göksun karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası yaşandı. Bölünmüş yolun diğer tarafında da yaşanan zincirleme trafik kazası nedeniyle toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından civar bölgelerdeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle trafiğe bir süre aksadı. Kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak : PHA