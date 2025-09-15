Gülbahar SÜNGÜ - TBMM’de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bu haftaki gündemi belli oldu. Komisyon, 17 Eylül Çarşamba günü akademisyenleri, 18 Eylül Perşembe günü ise sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini dinleyecek.

Toplantılar TBMM Tören Salonu’nda yapılacak

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 10. ve 11. toplantıları bu hafta gerçekleştirilecek.

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında 17 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te ve 18 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de TBMM Tören Salonu’nda bir araya gelecek.

Çarşamba günü akademisyenler dinlenecek

17 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılacak 10. toplantıda, çatışma çözümü ve demokratik süreçler üzerine çalışan akademisyenler komisyona görüşlerini aktaracak.

Toplantının birinci oturumunda şu isimler söz alacak:

Prof. Dr. Havva Kök Arslan

Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu

Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik

Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar

İkinci oturumda ise şu isimlerin sunum yapması bekleniyor:

Fatih Ulusoy

Hüseyin Oruç

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak

Doç. Dr. Vahap Coşkun

Prof. Dr. Talha Köse

Perşembe günü STK temsilcileri söz alacak

18 Eylül 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek 11. toplantıda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri komisyona görüşlerini sunacak.

Toplantıya şu kuruluşların temsilcilerinin katılması planlanıyor:

Kadim Aşiretler Federasyonu

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu

Medrese Alimleri Vakfı

İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği

Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği

Komisyonun amacı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, farklı kesimlerden akademisyenleri, kanaat önderlerini, sivil toplum örgütlerini ve meslek kuruluşlarını dinleyerek, toplumsal birlik ve demokratik sürecin güçlendirilmesine yönelik rapor hazırlamayı hedefliyor.

Kaynak : PHA