Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kobani Davası'nda kararlar açıklandı. 6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki sokak eylemlerine ilişkin davanın sonucunda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti.

Davanın sonuçlarına göre, eski HDP eş genel başkanlarından Figen Yüksekdağ'a 30 yıl, Selahattin Demirtaş'a 43 yıl hapis cezası verildi. Bununla birlikte, Altan Tan ve Ayhan Bilgen'in beraatine karar verildi.

Duruşma boyunca salonda Kürtçe sloganlar atıldı ve mahkeme heyeti kararı okumakta zorlandı. Kararın ardından avukatlar da protesto ederek salonu terk etti.

Davanın ilerleyen sürecinde, eski HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istenirken, Ahmet Türk'e 10 yıl, Altan Tan ve Ayhan Bilgen'e ise beraat kararı çıktı.

Davanın geçmişine bakıldığında, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan sokak eylemlerinin ardından Türkiye genelinde çıkan olaylarda birçok kişi hayatını kaybetmiş ve maddi hasarlar meydana gelmişti. Davada 108 sanık bulunuyor ve çeşitli suçlamalarla yargılanıyorlar.

Kaynak : PHA