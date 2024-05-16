Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tebrik ve teşekkür ziyaretleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Erbakan, şeref defterini imzaladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Erbakan’a kentte sürdürülen çalışmalarla ilgili olarak bilgi verildi. Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimlerinde elde edilen başarıdan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ı tebrik ederek kentte yapılacak olan çalışmalardan dolayı başarılar diledi.

Kaynak : PHA