Jeoloji mühendisi Mustafa Cihat Kıymaz, deprem gerçeği, Türkiye ve Adıyaman’da deprem ihtimallerini değerlendirirken İstanbul mutlaka ve acil olarak deprem için hazırlık yapmalı. İstanbul Türkiye’dir. ‘İstanbul Türkiye’de her yere yeter yetişir, ama bütün Türkiye İstanbul’a yetemez yetişemez’ dedi.

Adıyaman’da TOKİ ve Emlak Konut’un bütün Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman’da da çok sağlam yapılar yaptığına dikkat çekerek Deprem öldürmez binalar öldürür.

Adıyaman şehir merkezinde Hoca Ömer Mahallesi, Eskisaray, 1. Ve 2. Çevre yolu yer altı sularının olduğu kara parçalarıdır. Bu bölgelerde yerel idareler yapı izin ve inşaatlarda kriterler getirmeli ve iyi denetim yapmalı, bu bölgelerde yapıların radyal temel, beton kalıp ve mutlaka bitişik nizam olmadan bağımsız binalar olarak yapılması gerekmektedir.

İnsanoğlunun en önemli kıymetli şeyi sağlığıdır, biz yakın zamanda depremde büyük bir kayıp verdik. Bu yaşadıklarımızdan mutlaka ders çıkarmalıyız.

Şehri geleceğe dönük planlayıp projelendirirken, mutlaka depreme dayanıklı, çağın en modern araç- gereç ve malzemelerini kullanmalıyız.

İşe en önce jeoloji ile başlanmalı, bina ve yapılar jeoloji olarak iyi incelenmeli ve işe öyle başlanmalıdır.

Eskiden jeoloji işleri müteahhitler vs tarafından pek önemsenmiyordu. Bugün bu işler hem pahalandı hem de herkes tarafından önemi kavranmış oldu.

Kıymaz değerlendirmesine şöyle devam etti; 1999 Gölcük depremi yaşandı, çok yakın zamanda 6 Şubat Pazarcık merkezli depremi yaşadık. Bilim adamları bizler İstanbul depreminin eli kulağında olduğunu ve yakın zamanda bu depremin olacağını bağıra çağıra söylüyoruz. İstanbul bu kadar tehlike altındayken özellikle yerel idarecilerin bunun dışında gündemlerinin olmaması gerekiyor.

İstanbul’da yerel idareciler uyumadan gece gündüz hazırlık yapmalı, binalarımızı bu ihtimale karşı kontrol etmeli, arzu edilmeyen durumlarda ilk yardımın ulaştırılması için ana yollarda ek ilave tedbirlere ihtiyaç var.

2019-2020 yıllarında benim basın açıklamalarım oldu, bu açıklamalarımda Pazarcık merkezli 7,5 un üzerinde büyük bir depremin yakın zamanda olacağına dikkat çektim. Google de yazarsanız benim açıklamalarımı okuyabilirsiniz. Bu açıklamada İslâhiye Türkoğlu Pazarcık Erkenek Pütürge Doğanşehir ve Elâzığ Sivrice’de bu ihtimaller göz önünde bulundurularak fay hattı üzerinde yüksek bina yapılmasın. Yapıların depreme dayanıklılığı üzerine yoğunlaşılsın dedim.

Haber: Zeynel Abidin Kıymaz/GAP Olay

Kaynak : PHA