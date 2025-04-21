İçişleri Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göç İdaresi Başkanlıkları ile birlikte sürdürülen yurtdışı yeni bir operasyon daha gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahısların yurt dışında yakalandığını duyurdu.

️A.H. ve T.H.C. adlı şahısların Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını, F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, “Kırmızı bültenle aradığımız suçluları yurtdışında ortak operasyonlarla yakalayıp tek tek ülkemize getirmeye devam ediyoruz" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1914195454541115682

Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, “Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız ve “Orkinos-Bulut” operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H.'nin Dubai’de yakalanarak, Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirtirken, yine “Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.H.C.'nin ise İran’da yakalanarak iadesinin yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.M.'nin Kolombiya'da yakalandığını, Türkiye'ye iade sürecinin devam ettiğini duyurdu.

"Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, "Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir" mesajını yineledi.