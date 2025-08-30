KESK Adıyaman Şubeler Platformu Başkanı Zeynal Polat, 1 Eylül Dünya Barışı Günü’nde Sinan Mimar Sinan Kültür Parkı önünden başlayıp Eski Hükümet Konağı Binası’nın (Kent Meydanı) önünde basın açıklamasıyla son bulacak olan yürüyüş için davet çağrısında bulundu.

Başkan Polat açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

“Adıyaman’da, 1 Eylül Dünya Barış günü dolayısıyla Emek ve Demokrasi platformu olarak, 1 Eylül Pazartesi günü hem yürüyüş hem de akabinde bir basın açıklamamız olacak. Daha sonra 20 Eylül'de de “Barış ve Demokratik Yaşam” konulu bir panel yapacağız. Buradan da tüm halkımızı, tüm vatandaşlarımızı pazartesi günü yapacağımız yürüyüş ve basın açıklamasına davet ediyoruz.”

“Kanlı çatışmaların sona ermesinin tek yolu barıştır”

Özellikle Ortadoğu’da süren kanlı savaşların ve kanlı çatışmaların sona ermesinin tek yolu barıştır. Yaşar Kemal'in dediği gibi “Artık ölüm bile yorulduysa bu topraklarda söylenecek en güzel şiir barıştır.” Bütün vatandaşlarımızı pazartesi saat 17.30'da Mimar Sinan Parkı'nda toplanmaya, saat 18.00’da da Eski Hükümet Konağı Binası’nın yerindeki Kent Meydanı’nda basın açıklamasına davet ediyoruz. Bu kapsamda, Adıyaman'daki tüm kurumları ve siyasi partileri ziyaret etmeye başladık."

“Amacımız, Filistin'de yaşanan kıtlığa ve İsrail zulmüne dikkat çekmek”

"Amacımız toplumun bu barış sürecine sahip çıkmasıdır. Özellikle, Filistin'de ve Gazze'de yaşanan kıtlığa, İsrail’in yaptığı zulme dikkat çekmek, dünyanın neresinde olursa olsun savaşlara karşı barışı biraz daha haykırmak ve sesimizi gür çıkarmak için hep birlikte ‘barış’ demeye davet ediyoruz.”

