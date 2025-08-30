SANKO Holding'in sosyal sorumluluk anlayışıyla şehre kazandırdığı SANKO Öğretmenevi, Atatürk Bulvarı'ndaki eski Halk Eğitimi Merkezi'nin yerinde yükselerek hizmete girdi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, “Adıyaman, şehrin tam merkezinde bulunan, modern mimarisi ve 5 yıldızlı otel konforuyla öne çıkan, kentin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek olan prestijli bir tesise kavuştu” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, “Şehrin en değerli lokasyonlarında yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen devasa tesis, 6 katıyla Adıyaman'ın silüetine modern bir dokunuş getirirken, içerisinde barındırdığı olanaklarla da başta öğretmenler olmak üzere tüm kamu personeli ve vatandaşlar için eşsiz bir cazibe merkezi haline geldi. "Öğretmenevi, modern mimarisi, konforlu odaları ve ayrıcalıklı hizmetleriyle Adıyaman’da fark yarattı" dedi.

“Modern bir yaşam alanı sunacak”

Tesis ile ilgili detaylı bilgi veren Milletvekili Özhan, “SANKO Öğretmenevi, "öğretmenevi" kavramını yeniden tanımlayacak nitelikte. Tesiste, her biri özenle tasarlanmış 88 oda ve 161 yatak kapasitesi bulunuyor. Misafirlerine otel konforu sunan tesis, 4 adet lüks süit odasıyla da özel davet ve organizasyonlar için ideal bir seçenek yaratıyor. Ancak SANKO Öğretmenevi'ni sadece bir konaklama tesisi olmaktan çıkaran, sunduğu zengin sosyal donatılar. Tesis bünyesinde; leziz yemeklerin sunulduğu şık restoranlar, çeşitli toplantı, seminer ve davetlere ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı salonlar ve en dikkat çekici özelliklerden biri olan, şehir manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirilebilecek etkinlik alanlı teras katı yer alıyor” dedi.

“Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek”

SANKO Öğretmenevi'nin ilde uzun süredir hissedilen önemli bir eksiği giderdiğini ve ciddi bir ihtiyaca karşılık verdiğini vurgulayan Milletvekili Özhan, "Her türlü sosyal donatıya sahip, öğretmenlerimizin veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek, güzel bir kamu tesisi. Adıyaman'ın kalbinde yepyeni bir yaşam alanı oldu” dedi.

Kaynak : PHA