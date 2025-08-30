Adıyaman’da kantinciler ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü, Perre Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Programda, 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılına sayılı günler kala okul kantinlerinin sağlıklı beslenme standartları açısından önemi ve kantin işletmecilerinin karşılaştıkları sorunlar ele alındı. Programa, Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan dursun, Adıyaman Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Bereket ve birçok kantinci esnaf katılım gösterdi.

Programda, konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünü kutlayarak başlayan Adıyaman Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Bereket, “30 Ağustos Zafer Bayramı ulusumuza kutlu olsun, Allah bir daha bu zaferlerle mücadele etme mecburiyetine düşürmesin” dedi.

“Bütün kantinlerimize anne eli değiyor”

Yeni eğitim ve öğretim sezonuna hazır olduklarını vurgulayan Bereket, “Bizimle çalışan firmalarımızla beraber yeni eğitim sezonuna hazırız. Öğrencilerimiz ve velilerimiz rahat olsun. Bütün kantinlerimize anne eli değiyor. Herkesin hijyenik ve sağlık beslenebileceği mekanlarımız var” ifadelerini kullandı.

“Kantin dışından gelen gıda ürünleri merdiven altı oluyor”

Herkesin yerli esnaftan ve kantinlerden alışveriş yapmalarını beklediklerini vurgulayan Bereket, “Dışarıdan gelen gıdalara dikkat çekmek istiyoruz. Tüm esnafımızı zan altında bırakmak istemiyoruz, dışarıda gelen gıdalar sağlıksız ve merdiven altı ürünler oluyor. Bu durum her yıl şahit olduğumuz üzere, insanların zehirlenmesine neden oluyor. Bunun önlemini almanın adresi kantinlerdir” dedi.

“Bütün öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak potansiyeldeyiz”

Sağlık ve hijyen açısından bütün öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak potansiyelde olduklarına işaret eden Bereket, “Bugüne kadar kantinlerden gıda temin eden hiçbir öğrencimizin zehirlenmesine şahit olmadık. Çünkü kantinlerimiz İl Milli eğitim Müdürlüğümüz, Sağlık İl Müdürlüğümüz, Tarım il Müdürlüğümüz ve Okul Aile Birliği Başkanlığımız tarafından her yıl denetleniyor. Bütün öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak potansiyeldeyiz. Bu nedenle, velilerimiz rahat olsun, çocuklarını kantinlere rahatlıkla gönderebilirler” dedi.

Bereket, kadın personel sayısının en fazla olduğu bir işletmeye sahip olduklarının altını çizdi.

