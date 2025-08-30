“Balyan Hepimizin Ortak Değeridir”



Başkan Mutlu, yayımladığı mesajda Balyan’ın hiçbir kişinin malı ya da tekelinde olmadığını vurguladı:

“Değerli Balyanlı hemşehrilerim, son günlerde gerek sosyal medyada gerekse toplumun içinde bazı tartışmaların ve kırıcı söylemlerin yaşandığını üzüntüyle görmekteyiz. Hepimizin ortak değeri olan Balyan, hiçbirimizin şahsi malı ve tekelinde değildir. Bizler geçmişiyle gurur duyduğumuz, birlik ve beraberliğine örnek olan bir toplumun fertleriyiz.”



“Sorunları Saygı Çerçevesinde Çözmeliyiz”



Mutlu, bireysel tartışmaların toplumsal huzuru zedelememesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Unutmayalım ki bireysel tartışmalar ya da kişisel görüş ayrılıkları toplumun genel huzurunu ve kardeşlik bağlarını zedelememelidir. Yaşanabilecek sorunlar elbette olacaktır. Önemli olan, bu sorunları birbirimize saygı çerçevesinde, sağduyulu ve yapıcı bir şekilde çözebilmektir. Sosyal medya üzerinde yapılan kırıcı ifadeler yalnızca toplumumuzun birlik ve beraberliğini zedelemektedir. Eleştiri ve tartışmalarımızı medeni yollarla, birbirimizi rencide etmeden dile getirmeli ve çözüm odaklı hareket etmeliyiz.”



“Dostluk, Kardeşlik ve Dayanışma Kültürünü Koruyalım”



Toplumsal barışın önemine dikkat çeken Mutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Memleketin yöneticileri halkın sorun ve taleplerini karşılamak zorunda, halk da yöneticilere saygı duymak zorundadır. Gelin, geçmişten bugüne taşıdığımız dostluk, kardeşlik ve dayanışma kültürünü koruyalım. Yaylakonak’ın geleceğini ve Balyan aşiretinin sükunetini birlikte muhafaza edelim. Hepinizi sağduyulu olmaya davet ediyorum.”

Kaynak : PHA