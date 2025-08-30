Adıyaman Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Karapınar ve Yeni Sanayi mahallelerini birbirine bağlayan Bağdere Caddesinde asfalt serimine başladı. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplam uzunluğu 1800 metre, genişliği ise 12 metre olan Bağdere Caddesi’nde yoğun bir çalışma temposuyla asfaltlama işlemlerine başladı.

“Amacımız, Adıyaman’ımızı her alanda daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek”

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Tutdere, kentte durmadan çalışmaya devam edeceklerine işaret ederek, “Bağdere Caddesi ve bağlantılı sokaklarda gerçekleştirdiğimiz asfaltlama çalışmaları, mahallelerimiz arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülüyor. 1800 metre uzunluk ve 12 metre genişliğe sahip caddemizde altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt serimini başlattık. Cadde ve sokaklarımız pırıl pırıl. Amacımız, Adıyaman’ımızı her alanda daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline getirmek. Mahalle sakinlerimizin ve esnafımızın görüşleri bizim için çok değerli. Birlikte adım adım bütün kentimizin altyapısını ve üstyapısını tamamlayıp daha güzel, daha mutlu ve daha yaşanabilir bir kent hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Kentimiz ve hemşehrilerimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mahalle sakinleri ve esnaf ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, “Uzun süredir beklediğimiz bu çalışmalar sayesinde yollarımız daha konforlu ve güvenli hale geldi” ifadelerini kullanarak Başkan Tutdere’ye teşekkür etti.

Kaynak : PHA