30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulunan CHP)Besni İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özçelebi, “30 Ağustos, milletimizin kararlılığının göstergesidir” diyerek Anadolu’nun dört bir yanından yükselen “Ya istiklal, ya ölüm!” nidalarının emperyalizme karşı bir milletin iradesini tüm dünyaya haykırdığını belirtti.

Özçelebi, Zafer Bayramı’nın geleceğe bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, “O gün, Dumlupınar’da yediden yetmişe bu vatanın evlatları imkânsızı başarmıştır. O gün, analarımız evlatlarını, eşler sevdiklerini cepheye uğurlarken gözyaşlarını yüreklerine gömmüş, ama umutlarını kaybetmemiştir. 30 Ağustos, yalnızca geçmişe bir saygı duruşu değil, aynı zamanda geleceğe bir ilham kaynağıdır. Bu zafer, bize birlik olmanın, kararlılığın ve inancın gücünü hatırlatır” dedi.

“CHP, Cumhuriyetin Yılmaz Savunucusudur”

CHP’nin Atatürk’ün mirasını koruma sorumluluğuna dikkat çeken Özçelebi, “Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mirası gururla taşıyoruz. Çünkü bizim partimiz, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin yılmaz savunucusudur. Bizler, bu topraklarda eşitlik, adalet ve özgürlük için mücadele eden bir geleneğin temsilcileriyiz. 30 Ağustos’un ruhunu yaşatmak, yalnızca törenlerle değil, cumhuriyetimizin değerlerini her alanda savunmakla mümkündür” dedi.

“Özgür, Müreffeh ve Çağdaş Türkiye Hayali”

Özçelebi, gençlere ve gelecek nesillere hitaben şunları kaydetti:

“Eğitimde fırsat eşitliği, ekonomide adalet, hukukta bağımsızlık ve demokraside çoğulculuk için durmaksızın çalışmalıyız. Çünkü 30 Ağustos, bize bir vatan bırakanların aynı zamanda bir hayal de bıraktığını gösterir: Özgür, müreffeh ve çağdaş bir Türkiye hayali. Farklılıklarımız zenginliğimiz, birliğimiz gücümüz olsun. Bu vatan hepimizin ortak yurdu, bu cumhuriyet hepimizin ortak emanetidir.”

“Türk Milleti Esaret Kabul Etmez”

Mesajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle noktalayan Özçelebi, “Türk milleti, esaret kabul etmeyen bir millettir. O millet bizleriz, o millet burada yüreği vatan aşkıyla çarpan sizlersiniz. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

