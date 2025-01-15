Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcısı Furkan Korkusuz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, DSİ Şube Müdürü Emin Ertürk, Emlak Konut, Akedaş, Akmercan ve Telekom yetkilileri ile alt yapı çalışmalarını yürüten ilgili firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda kentin genelinde devam eden altyapı çalışmaları ve sahadaki son durum detaylı bir şekilde ele alınarak çalışmalar dolayısıyla vatandaşlarımızın günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve şehir içi ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar dolayısıyla gerekli önlemlerin alınarak ilgili kurumların koordinasyon içerisinde hareket edilmesi hususu değerlendirildi.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Vali Varol,"Depremle birlikte hasar alan Adıyaman'ın alt yapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak için hemşerilerimizin desteği ve sabrıyla bu süreci en hızlı şekilde tamamlamanın gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."dedi.



Kaynak : PHA