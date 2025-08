Evde beslenen hayvanların, düzenli veteriner kontrolünden geçmeleri ve parazit uygulamalarının aksatılmaması gerektiğini belirten Yıldız, özellikle alerjik bireyler için önlem alınmasının önemli olduğunu ifade etti.



Tüy değil, taşıdığı parazit risk oluşturur

Kedi veya köpek tüylerinin insanlarda doğrudan hastalığa neden olmadığını belirten Yıldız, “Ancak tüyler aracılığıyla bazı bakteriyel enfeksiyonlar veya paraziter hastalıklar ev ortamına taşınabilir. Bu durum, hem hayvanın hem de insanın sağlığını etkileyebilir,” dedi.



Parazit yumurtalarının çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olduğunu, ancak mikroskop altında tespit edilebildiğini belirten Yıldız, özellikle Toxoplasmosis, Echinococcosis gibi hastalıkların tüyler aracılığıyla insanlara geçebileceğine dikkat çekti.



“Evcil hayvan beslemek psikolojik fayda da sağlar”

Evcil hayvan beslemenin sağlık açısından birçok faydası olduğunun da altını çizen Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, şöyle devam etti:



“Kedi ve köpekler sadece dost değil, aynı zamanda insan psikolojisine olumlu katkılar sağlayan varlıklardır. Evcil hayvanlarla yaşayan bireylerde depresyona girme oranı daha düşüktür. Çünkü dikkatiniz sürekli olarak can dostunuza yönelir. Ancak bu dostluğu sağlıklı şekilde sürdürebilmek için veteriner kontrollerini ihmal etmemek gerekir.”



“İç ve dış parazit uygulamaları ihmal edilmemeli”

Hayvan sahiplerinin en az yılda bir kez iç ve dış parazit uygulamalarını yaptırması gerektiğini vurgulayan Yıldız, “Bu hem hayvanınızı korur hem de sizin ve ailenizin sağlığı açısından önemli bir önlemdir. Ayrıca rutin aşılar da kesinlikle aksatılmamalı. Hayvanların sokaktaki diğer hayvanlarla teması da minimumda tutulmalıdır,” ifadelerini kullandı.



“Sağlık her şeyin başıdır”

Evcil hayvanların sorumluluğunun yalnızca onları sevmekle sınırlı olmadığını hatırlatan Yıldız, sağlıklı bir yaşam için hayvanların bakım ve koruma uygulamalarının düzenli şekilde yapılmasının önemini yineleyerek, “Gerek insanlar, gerekse hayvanlar için sağlık her şeyin başıdır. Bu bilinçle hareket etmeliyiz,” dedi.

Kaynak : PHA