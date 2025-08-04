Toplam 2 milyon 287 bin metrekarelik alanda dört ayrı kampüste eğitim veren Adıyaman Üniversitesi; merkez, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerindeki yerleşkelerinde 14 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü ile hizmet sunuyor. 15 ayrı uygulama ve araştırma merkeziyle de akademik gelişim ve toplumsal katkı alanında faaliyetler yürütüyor.



17 Bini Aşkın Öğrenciye Eğitim Veriliyor

Adıyaman Üniversitesi’nde 17 binden fazla öğrenci eğitim alırken, üniversite; yerli ve milli değerlere bağlı, bilimsel gelişmeyi esas alan, özgüvenli ve sorumlu bireyler yetiştirme amacını sürdürüyor. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, İslami İlimler, Mimarlık, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar gibi geniş fakülte yapısıyla dikkat çeken üniversite, 30’dan fazla öğrenci kulübüyle sosyal yaşamı da destekliyor.



Engelsiz Üniversite ve Geniş Kampüs Olanakları

Kampüslerinde “Turuncu, Yeşil ve Mavi Bayrak” ödülleri alarak erişilebilirlik alanında önemli bir başarıya imza atan Adıyaman Üniversitesi, Engelsiz Üniversite olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Ferah sınıflar, yeşil alanlar, doğayla iç içe bir eğitim ortamı sunan kampüslerde, öğrenciler için kapalı spor salonları, yüzme havuzu, futbol sahaları, stadyum ve kültürel etkinlik alanları bulunuyor.



Üniversitenin kütüphanesi 118 bin basılı kitap ve 200 binin üzerinde e-kitap arşiviyle öğrencilerin bilgiye kolay erişimini sağlıyor. Ayrıca ücretsiz diyetisyen, psikolojik danışmanlık ve sağlık hizmetleriyle öğrencilerin bireysel gelişimleri de destekleniyor.



Uluslararasılaşma ve Yurt Olanakları

Uluslararası öğrenci sayısını her yıl artıran Adıyaman Üniversitesi, başta Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere 45 farklı ülkeden yaklaşık 1500 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor.



Kampüse yürüme mesafesindeki KYK yurtlarında barınma imkânı sunan üniversite; Adıyaman KYK Yurdu, Safvan Bin Muattal Kız Yurdu, Yediyaman Erkek Öğrenci Yurdu, Veysel Karani Erkek Yurdu, Kahta ve Besni KYK yurtları ile toplamda 5 farklı yurtta öğrencilerin konforlu bir şekilde kalmasını sağlıyor.



Rektör Kelleş’ten “Gelin Birlikte Geleceğe Yön Verelim” Mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Adıyaman Üniversitesi; bilimi rehber edinen, öğrencilerini, akademisyenlerini ve tüm çalışanlarını sevgiyle kucaklayan bir eğitim ve bilim yuvasıdır. Öğrencilerimizin yalnızca mesleki hayata değil, aynı zamanda akademik, sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük hedefimizdir.”



Kelleş, üniversitenin sadece bilgi aktaran değil; aynı zamanda değer kazandıran, yön gösteren ve yol arkadaşlığı yapan bir kurum olduğunu vurguladı. Öğrencilere çağrıda bulunan Kelleş, “Gelin, birlikte öğrenelim. Birlikte gelişelim. Ve birlikte geleceğe yön verelim.” ifadelerini kullandı.



Yemek, Burs ve Ulaşım Desteği

Adıyaman Üniversitesi’nde günlük yemek ücreti 30 TL olarak belirlenmiş olup, ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek ve kısmi zamanlı çalışma bursları da sunuluyor. Ayrıca şehir merkezine yalnızca 3 km uzaklıkta yer alan üniversiteye, düzenli otobüs ve minibüs seferleriyle ulaşım kolaylıkla sağlanabiliyor.



Adıyaman Üniversitesi Hakkında Kısa Bilgiler:



14 Fakülte, 6 MYO, 1 Konservatuvar



17.000+ öğrenci, 1500+ uluslararası öğrenci



2 milyon 287 bin m² kampüs alanı



15 Uygulama ve Araştırma Merkezi



5 KYK Yurdu



Ücretsiz psikolojik danışmanlık ve sağlık hizmetleri



200 öğrenciye yemek bursu, 200 öğrenciye kısmi zamanlı iş imkânı



30’dan fazla öğrenci kulübü



“Engelsiz Üniversite” ödülleriyle erişilebilir kampüs

Kaynak : PHA