Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, beraberinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ile birlikte grup köy yolundaki çalışmaları denetleyerek, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Vali Varol, incelemeleri sırasında çalışanlara tatlı ikram ederek kolaylıklar diledi.



"İl Özel İdaremizin hizmet mührü ilimizin dört bir tarafında"



Yürütülen yatırımların kırsalda hayat standardını yükseltmeyi hedeflediğini belirten Vali Varol, “İl Özel İdaremizin hizmet mührünü ilimizin dört bir tarafında görüyoruz. 2025 yılı yatırım programında yer alan 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama programı kapsamında 29 köyümüzün 56 kilometre uzunluğundaki yolu ile 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama programı kapsamında 54 köyümüzün 166 kilometrelik yolunun asfaltlama çalışmalarına başlanılmıştır. Bu çalışmaların 30 Eylül 2025 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.



222 kilometrelik yol asfaltlanacak



Vali Varol açıklamasında, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman genelinde toplam 83 köyde 222 kilometrelik bir yolun asfalt sathi kaplama ile yenileneceğini kaydetti. Yol güvenliğinin artırılması, ulaşım konforunun sağlanması ve kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımda karşılaştığı sorunların giderilmesinin temel hedef olduğunu vurgulayan Vali Varol, “Köy yollarımızda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması için büyük önem taşıyan bu yatırımların hayırlı olmasını temenni ediyor, canla başla çalışan özel idare personelimize kolaylıklar diliyorum. Bundan sonra da köylerimize yönelik eksik çalışmalarımızı gözden geçirip, kırsal kesime yönelik ihtiyaç ve talepleri imkânlarımız dahilinde çözmenin gayretinde olacağız” ifadelerini kullandı.



Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelindeki asfaltlama çalışmalarını belirlenen takvim çerçevesinde sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA