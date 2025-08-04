“Vatan sevdası bu düzenin işine gelmedi”



Görevden alınan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’in halkla iç içe çalışan, gençlerle güçlü bir bağ kuran bir isim olduğunu belirten Gönder, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Son olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, tıpkı diğer değerli bürokratlarımız gibi görevden alındı. Kendisi yıllarca bu memlekete gönülden hizmet etmiş, gençlerin kalbine dokunmuş, spor camiasının yakından tanıdığı bir isimdi. Kapısı halka, gönlü vatana açıktı. Ama demek ki, vatan sevdası, samimiyet, halkla iç içe olmak bu düzenin işine gelmedi!”



“Görevden almalar sistemli bir tasfiye halini aldı”



Açıklamasında son dönem değişikliklerini sıralayan Gönder, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün üç, İl Emniyet Müdürlüğü’nün dört kez değiştiğini, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, SGK İl Müdürü Fuat Tekin, GAMER Müdürü Enver Doğan ve Özel İdare Genel Sekreteri Av. Sami Işık’ın da görevden alındığını hatırlattı.



“Yerlerine şehri tanımayan, halkla bağı olmayan ‘ithal kadrolar’ getirildi! Adıyaman bu kadar müdür değiştirince uçtu mu? Eğitimde, asayişte, sosyal hizmetlerde bir sıçrama mı yaşandı? Hayır!” ifadelerini kullanan Gönder, bu süreci “vatan evlatlarının kızağa çekilmesi” olarak tanımladı.



“Sayın Ahmet Aydın’a yönelik siyasi operasyonlar var”



Gönder, görevden alma dalgasının Adıyaman’ın en etkin siyasi figürlerinden biri olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a uzandığını da ileri sürerek şu değerlendirmeyi yaptı:



“Sayın Aydın’ın kurduğu, yıllardır bu memlekete emek veren, sadakatli ve liyakatli kadrolar bir bir görevden alınıyor. Hiç kimse Sayın Ahmet Aydın’ı siyasi denklem dışına itebileceğini düşünmesin! Bu milletin gönlünde ve mücadelesinde Ahmet Aydın hâlâ güçlüdür, dimdik ayaktadır.”



“Sayın Valimiz Osman Varol görevde kalmalıdır”



Halil İbrahim Gönder, açıklamasında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un görevine devam etmesini istediklerini vurgulayarak şunları söyledi:



“Bugün Adıyaman’da halkla bütünleşen, kapısı millete açık olan bir isim varsa o da Sayın Valimiz Osman Varol’dur. Bu kadar çalışkan, sahada olan, Adıyaman’a gelen en başarılı valiyi Valiler Kararnamesi ile elimizden almayın. Sayın Valimiz bu milletin umudu, devletin sahadaki ciddiyetidir. Adıyaman’ın kaybedecek zamanı yok, başarılı valimiz görevde kalmalıdır.”



“Hedef Kızılelma Derneği hiçbir partinin uzantısı değildir”



Derneğin duruşuna da değinen Gönder, siyasi tarafsızlık vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Hedef Kızılelma Derneği, hiçbir partinin uzantısı değildir.

Vatan hainleri hariç, tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz.

Bizim ne koltuk derdimiz vardır, ne ihale beklentimiz!

Tek derdimiz Vatan, tek kaygımız Bayrak, tek sevdamız bu topraklar, bu ezan, bu Adıyaman’dır!”



Gönder, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Bugün bu memleketin evlatlarını harcayan, tecrübesini yok sayan, halktan kopuk bir zihniyete karşı sessiz kalmayacağız! Liyakati çiğneyen, vefayı unutan, siyasi hırslarıyla devlet düzenine zarar verenlere karşı dimdik duracağız. Adıyaman halkı her şeyi görüyor, hafızasına kaydediyor… Günü geldiğinde de gereğini yapacak iradeye sahiptir!”

Kaynak : PHA