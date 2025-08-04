Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, söz konusu grup köy yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Varol açıklamasında, “İl Özel İdaremizin hizmet mührünü ilimizin dört bir yanında görmek mümkün. 2025 yılı yatırım programı doğrultusunda; 29 köyümüzde toplam 56 km uzunluğundaki 1. kat asfalt sathi kaplama ve 54 köyümüzde 166 km uzunluğundaki 2. kat asfalt sathi kaplama çalışmaları 30 Eylül’e kadar tamamlanacak. Böylece 83 köyümüzde toplam 222 km yol asfaltlanmış olacak. Bu yatırımlar sayesinde köy yollarımızda hem güvenli hem de konforlu ulaşımı sağlamak mümkün hale gelecek,” dedi.

Çalışmaları yürüten İl Özel İdare ekiplerine teşekkür eden Vali Varol, ekipleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. Kırsal kesime yönelik eksik hizmetlerin belirlenerek vatandaş taleplerinin imkanlar dahilinde karşılanacağını belirten Vali Varol, hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak : PHA