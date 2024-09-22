Bakan Yerlikaya, motosikletlerin toplam araç sayısındaki oranının %19,3 olmasına rağmen, 2024’ün ilk sekiz ayında meydana gelen trafik kazalarının %45,2’sine motosikletlerin karıştığını açıkladı. Yerlikaya, bu oranın çok yüksek olduğunu belirterek, trafik güvenliği konusunda önlemlerin artırılacağını vurguladı.

"Kazaların Yüksek Oranı Tedirgin Ediyor"

Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı veriler, motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafik kazalarındaki payının ürkütücü boyutlara ulaştığını gösteriyor. Her beş motorlu araçtan biri motosiklet veya motorlu bisiklet olmasına rağmen, bu araçlar tüm kazaların neredeyse yarısına karıştı. Yerlikaya, trafik kazalarının büyük bir bölümünün bu araçlarla ilgili olduğunu belirterek, denetimlerin daha da sıkılaştırılacağını duyurdu.

"Yoğun Denetimler Devam Ediyor"

Trafik güvenliği konusunda kararlılık vurgusu yapan Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 12-19 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan geniş çaplı denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Denetimlerde toplamda 2 milyon 645 bin 136 araç kontrol edildi.

Denetimlerde tespit edilen ihlaller ise şu şekilde açıklandı:

126 bin 597 sürücü hız ihlali yaptı.

27 bin 925 araç periyodik muayenesi yapılmamıştı.

20 bin 376 sürücü emniyet kemeri kullanmadı.

18 bin 421 sürücü, ehliyetsiz araç kullandı.

10 bin 788 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmuyordu.

Toplamda 466 bin 170 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, mevzuata aykırı olarak araçlara çakar takan 273 sürücüye de işlem uygulandı.

"Denetimler Artacak, Trafik Güvenliği Sağlanacak"

Bakan Yerlikaya, motosiklet kazalarının bu denli yüksek olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Trafik güvenliği hepimizin sorumluluğudur. Denetimlerimiz, motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla daha da yoğunlaşacak” dedi.

Yerlikaya, yolculukların insanları sevdiklerine kavuşturmak için olduğunu vurgulayarak, "Yolculuklar, ayırmak için değil kavuşturmak içindir. Herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trafik güvenliği ve kazaların önlenmesi için sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini bir kez daha hatırlatan Bakan Yerlikaya, ülke genelinde denetimlerin artırılacağını ve ihlallerin cezasız kalmayacağını belirtti.

Kaynak : PHA