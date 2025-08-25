Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Valiliği’nin de destekleri ile hayata geçirilen, kentteki spor ve turizm çeşitliliğine katkı sağlayan kano sporu için Tomarza’daki Böke Kano Alanı ve Tesisleri yapım faaliyetleri devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Tomarza İlçesi Böke Mahallesi'nde, Zamantı Irmağı kenarında kano sporuna elverişli alanda, ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte altyapı eksikliği tespit ederek hem ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak hem de kentin spor ve turizmine katkı sağlayarak kano sporunu geliştirmek için Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği, söz konusu alanda kapsamlı bir proje ortaya koydu.

Bu doğrultuda, taşkın sınırları dikkate alınarak, piknik alanları, kamp ve karavan konaklamasına uygun sosyal donatılar ile çevre düzenlemesini içeren bir proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı doğa turizmini destekleyerek bölgenin rekreasyonel kapasitesini arttırmayı hedefliyor.

Tomarza Böke Mahallesi Kano Alanı Yapım İşi kapsamında, tek katlı 55 metrekare kapalı alan ile 20 metrekare çelik yapı sundurmalı yarı açık alan şeklindeki sosyal merkez içerisinde büfe ile bay ve bayan wc’leri yer alacak. Tek katlı 50 metrekare kapalı alan bünyesinde, engelli wc, bay ve bayan mescitleri, abdesthaneler, temizlik odası ve depo bulunacak. Ayrıca ahşap halatlı korkuluk sistemine sahip rıhtım yolu, açık otopark alanı, sedir ağacından iskele, 90 metrekare kilit parke taşı ve bordür imalatı ile 6 adet kamelya ve oturma grubu montajı gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Tomarza Kaymakamı Mine Kurt’u ziyaret ederek, Böke Kano Alanı ve Tesisleri projesi hakkında bilgiler paylaştı.