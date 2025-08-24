Milletvekili Alkayış, son günlerde yol çalışmalarıyla ilgili kamuoyunda oluşan yanlış değerlendirmelere açıklık getirdi. Alkayışe Altyapı Bakanlığı tarafından tanıtılan yolların, deprem bölgesindeki yeni yerleşim alanlarına ait olduğunu vurgulayaAlkayışış, diğer deprem illerinde bu çalışmalar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülürken, Adıyaman’da ise vatandaşların talebi ve milletvekillerinin ısrarlı girişimleri sonucunda Emlak Konut’un altyapı ve yol çalışmalarını doğrudan üstlendiğini ifade etti.

Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, AK Parti hükümetinin gayretleri, milletvekillerinin ve Valiliğin yakın takibi sayesinde Adıyaman’ın deprem illeri arasında altyapı ve yol çalışmalarını en hızlı tamamlayan şehir olduğunu söyledi.

İndere toplu konut alanında 5 ayrı bağlantı yolu ile çevre yolu standardında birden fazla yolun inşa edildiğini belirten Alkayış, bu yolların tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Kaynak : PHA