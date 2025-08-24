Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, deprem konut yollarıyla ilgili yaptığı açıklamada Adıyaman’ın adının geçmemesi kentte tepkiye yol açtı. Bakan Uraloğlu, 6 Şubat depremleri sonrası 8 ilde toplam 370,5 kilometrelik yol projesi yürütüldüğünü ve bunun 237,4 kilometresinin tamamlandığını açıklarken; Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis ve Adana’daki çalışmaları tek tek sıraladı. Ancak, depremin en çok yıkıma yol açtığı illerden biri olan Adıyaman’a değinmemesi dikkat çekti.



Kentte vatandaşlar, “Adıyaman neden yine yok sayıldı?” diyerek tepkilerini dile getirirken, konuya ilişkin açıklama AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış’tan geldi.



Alkayış: “Adıyaman’da yolları Emlak Konut yaptı”



Milletvekili Alkayış, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda oluşan yanlış algıya işaret ederek şunları söyledi:



“Son günlerde yol çalışmalarıyla ilgili yanlış değerlendirmeler yapılmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tanıttığı yollar, deprem bölgesindeki yeni yerleşim alanlarının yollarıdır. Diğer deprem illerinde bu çalışmalar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılırken; Adıyaman’da ise talebiniz ve ısrarımız sonucunda Emlak Konut, toplu konut alanlarının tüm altyapı ve yol çalışmalarını doğrudan yürütmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, AK Parti hükümetimizin gayretleri, milletvekillerimizin ve Valiliğimizin yakın takibi ile deprem illeri arasında altyapı ve yollarını en hızlı tamamlayan şehir Adıyaman olmuştur.”



Alkayış, özellikle İndere toplu konut alanına 5 ayrı bağlantı yolu ve çevre yolu standardında birden fazla yolun inşa edildiğini, tamamının da bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.



Adıyaman’ın “unutulma” serisi



Adıyaman’ın son dönemde bazı büyük projelerde dışarıda bırakılması, kentte sık sık tartışma konusu oluyor.



Kültür Yolu Festivali: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 20 şehirde düzenleyeceğini açıkladığı festivalde Adıyaman’ın yer almaması, “Nemrut gibi dünya mirası bir değere sahip bir şehir nasıl olur da kapsam dışı bırakılır?” sorusunu gündeme taşımıştı. Kentin turizm potansiyeli açısından büyük fırsat olarak görülen festivalden dışlanması, yerelde “ihmal” olarak değerlendirilmişti.



İlk Evim Projesi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurduğu “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde de Adıyaman yer almamıştı. 2022’de yapılan kura çekimlerinde Adıyaman’ın listede bulunmaması, deprem öncesinde de barınma sorunu yaşayan dar gelirli vatandaşlar için büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

