İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliği baştan sona yenilendi. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile hem sürücü ve araç verilerinin paylaşımına dair yeni esaslar belirlendi hem de motosiklet kullanıcılarına yönelik koruyucu ekipman zorunluluğu genişletildi.

Sürücü ve Araç Verileri Elektronik Ortamda Paylaşılacak

Yönetmeliğin 30. maddesi tamamen değiştirilerek, sürücü ve araç sicillerine ilişkin işlemlerin dijital sistemler üzerinden yürütülmesinin önü açıldı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) artık ihtiyaç duyduğu teknik bilgiler ve hukuki verileri yalnızca kamu kurumlarından değil, aynı zamanda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinden de elektronik ortamda elde edebilecek.

Sürücü belgesi ve tescil işlemlerine temel oluşturacak veriler EGM tarafından ilgili kurumlardan alınabilecek ya da gerekli durumlarda sınırlı biçimde paylaşılabilecek. Bu veri paylaşımının yöntemleri, EGM ile ilgili kurumlar arasında yapılacak protokollerle belirlenecek.

Motosiklet ve Traktörlerde Yeni Güvenlik Kuralları

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla 150. maddeye önemli yenilikler eklendi. Buna göre; bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılı sonrasında üretilen T3 sınıfı traktörlerin sürücüleri için koruma başlığı (kask) ve koruma gözlüğü takmak artık zorunlu hale geldi.

Ayrıca, üç tekerlekli yük motosikletleri ve kapalı karoseri bulunan araçlar dışındaki motosiklet sürücüleri ve yolcuları için koruyucu eldiven kullanma şartı getirildi. Yolcular için kask takma zorunluluğu ise eskisi gibi devam edecek.

Yönetmelikte Sadeleştirmeye Gidildi

Yeni düzenleme kapsamında çok sayıda madde ve ek yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin 6, 7, 8, 9, 28, 29, 31 ve 32. maddeleri dâhil olmak üzere 30'dan fazla madde artık geçerli olmayacak. Ayrıca, EK-1, EK-2 ve EK-3 gibi temel eklerin de yer aldığı 50'nin üzerinde ek ya güncellendi ya da tamamen kaldırıldı.

Bakanlık, bu değişikliklerin mevzuatı sadeleştirerek güncel ihtiyaçlara uygun hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kurallara Uymayanlara Para Cezası

Can güvenliği için getirilen yeni zorunluluklara uymayan sürücülere, 993 lira idari para cezası kesilecek. Yeni uygulama ile trafikte güvenli sürüş kültürünün yerleşmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE