Türkiye Ticaret Bakanlığı, son dönemde çocuklar arasında oldukça popüler hale gelen 'oynayan kaktüs' olarak bilinen oyuncağın satışını yasakladı. Bakanlık, ürünün ambalajındaki plastik kalınlık değerlerinin güvenlik standartlarını karşılamadığını ve çocuklarda boğulma riski oluşturduğunu tespit etti.

Bakanlık, toplatma kararının 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında alındığını duyurdu. Ayrıca ürünün Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği çerçevesinde de denetlendiği aktarıldı.

Bakanlık, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak : PERRE